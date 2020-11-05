Altıntaş'ta yeni su hattı çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde suyu olmayan aileler için belediye tarafından yeni su hattı döşendiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Bozbay Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesinde, suyu olmayan ailelere, yeni su hattı çekerek su ile buluşturduk. Emeği geçen Belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Altıntaş halkımıza hizmet için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - KÜTAHYA