Altuğ verdi soruşturması: polis memuru sarıcaoğlu fetö üyeliğinden tutuklandı - Son Dakika

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Altuğ verdi soruşturması: polis memuru sarıcaoğlu fetö üyeliğinden tutuklandı
6 saat önce
RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:48 Kaynak: DHA
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