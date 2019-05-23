Altun'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ve onu ararken şehit olan askerlere rahmet diledi.
Altun, Bayburt
ile Trabzon
arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, günlerdir umutla aranan Anadolu Ajansı
muhabiri Abdulkadir Nişancı'dan üzücü haber geldiğini belirten Altun, "Abdulkadir Nişancı'ya ve onu ararken şehit olan askerlerimiz Mustafa Gidergelmez ile Eyüp
Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.