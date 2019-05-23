Son Dakika Haberleri: Altun'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım

Altun'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ve onu ararken şehit olan askerlere rahmet diledi.

Altun'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ve onu ararken şehit olan askerlere rahmet diledi.
Altun, Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, günlerdir umutla aranan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'dan üzücü haber geldiğini belirten Altun, "Abdulkadir Nişancı'ya ve onu ararken şehit olan askerlerimiz Mustafa Gidergelmez ile Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:26 Kaynak: AA
Trabzon, Bayburt, Fahrettin Altun, Güncel
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