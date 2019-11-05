Son Dakika Haberleri: Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama
Son Dakika Güncel Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama

Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama

8 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir.

Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir."

(İHA)

Yüksek İstişare Kurulu, Barış Pınarı Harekatı, Fahrettin Altun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
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