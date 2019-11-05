Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı ile ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir. Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı Son Dakika: Fahrettin Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı açıklaması: FETÖ ile mücadelede asla taviz verilmeyecek Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı "KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü