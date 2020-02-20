Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. - Son Dakika

Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

6 saat önce

Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi., System.String[]

Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenilirken, Kural'ın alkollü olduğu ortaya çıktı - İSTANBUL

Ahmet Kural, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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