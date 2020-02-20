Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. - Son Dakika

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Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.
6 saat önce
Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenilirken, Kural'ın alkollü olduğu ortaya çıktı - İSTANBUL
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