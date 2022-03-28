Altunköprü katliamında hayatını kaybedenler için Kerkük'te anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü beldesinde Baas rejimi askerleri tarafından öldürülen 100'den fazla Türkmen, katliamın 31. yılında düzenlenen merasimle yad edildi.

Altunköprü Şehitliği'nde düzenlenen törene Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Kaymakamı, Türkmen yöneticiler, yerel yetkililer ve şehitlerin yakınları katıldı.

Burada açıklama yapan Turan, "Irak devletinin kurulduğu 1921'den bu yana bu topraklarda en çok zulüm, katliam ve mağduriyete uğrayan millet, Türkmenlerdir." dedi.

Turan, 100'den fazla masum Türkmen'in katledildiği Altunköprü katliamının "Türkmen varlığını" hedef aldığını belirterek, öldürülenlerin Kerkük, Tuzhurmatu ilçesi ve Tazehurmatu nahiyesinden olduğunu aktardı.

ITC Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"Türkmenler Irak'taki bugünkü varlığını şehitlerine borçludur. Her yıl 28 Mart tarihinde burada bir araya gelip şehitleri unutmadığımızı ve Türkmenlerin haklı davasından vazgeçmeyeceği mesajını tüm dünyaya veriyoruz."

Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro Sorumlusu Zeki İbrahim de katliamın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ve olayı unutmadıklarını dile getirdi.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler, 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altunköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmen'i katletmişti.