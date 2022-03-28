Altunköprü katliamında hayatını kaybedenler için Kerkük'te anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Altunköprü katliamında hayatını kaybedenler için Kerkük'te anma töreni düzenlendi

28.03.2022 16:19
Altunköprü katliamında hayatını kaybedenler için Kerkük'te anma töreni düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü beldesinde Baas rejimi askerleri tarafından öldürülen 100'den fazla Türkmen, katliamın 31. yılında düzenlenen merasimle yad edildi.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü beldesinde Baas rejimi askerleri tarafından öldürülen 100'den fazla Türkmen, katliamın 31. yılında düzenlenen merasimle yad edildi.

Altunköprü Şehitliği'nde düzenlenen törene Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Kaymakamı, Türkmen yöneticiler, yerel yetkililer ve şehitlerin yakınları katıldı.

Burada açıklama yapan Turan, "Irak devletinin kurulduğu 1921'den bu yana bu topraklarda en çok zulüm, katliam ve mağduriyete uğrayan millet, Türkmenlerdir." dedi.

Turan, 100'den fazla masum Türkmen'in katledildiği Altunköprü katliamının "Türkmen varlığını" hedef aldığını belirterek, öldürülenlerin Kerkük, Tuzhurmatu ilçesi ve Tazehurmatu nahiyesinden olduğunu aktardı.

ITC Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

"Türkmenler Irak'taki bugünkü varlığını şehitlerine borçludur. Her yıl 28 Mart tarihinde burada bir araya gelip şehitleri unutmadığımızı ve Türkmenlerin haklı davasından vazgeçmeyeceği mesajını tüm dünyaya veriyoruz."

Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro Sorumlusu Zeki İbrahim de katliamın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ve olayı unutmadıklarını dile getirdi.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler, 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altunköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmen'i katletmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika: Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'te terör örgütü PKK'nın varlığı giderek artıyor Son dakika: Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'te terör örgütü PKK'nın varlığı giderek artıyor Kerkük'te DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı Kerkük'te DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

Baas rejimi, Türkmen, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altunköprü katliamında hayatını kaybedenler için Kerkük'te anma töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Altunköprü katliamında hayatını kaybedenler için Kerkük'te anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement