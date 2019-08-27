Alüminyum ilkokulunun adı değiştirildi

Seydişehir Alüminyum ilkokulunun adı Eti Alüminyum A.Ş Emine Cengiz ilkokulu olarak değiştirildi.

ETİ Alüminyum A.Ş'nin desteği ile tüm ilkokul baştan aşağıya elden geçirilerek tadilatı yapıldı.

Okul içerisinde ki bütün dersliklerin boyalarının yenilenip, kapılarının ve tesisatının değiştiği okulda dış cephede de mantolama ve mimari çalışma yapıldı.

ETİ Alüminyum A.Ş'nin bu yardımlarından dolayı Kaymakamlık ilgili Bakanlığa, ETİ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cengiz'in annesi Emine Cengiz'in adının okula verilmesi yönünde bir talep gönderdi.

Bakanlıktan gelen olumlu yanıt üzerine, okulun adı ETİ A.Ş Emine Cengiz ilkokulu olarak değiştirildi.