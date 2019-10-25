Son Dakika Haberleri: Alvaro Negredo'dan transfer açıklaması!
Son Dakika Spor Alvaro Negredo'dan transfer açıklaması!

Alvaro Negredo'dan transfer açıklaması!

1 saat önce

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'da sürdüren Alvaro Negredo, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Alvaro Negredo'dan transfer açıklaması!, System.String[]

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'da sürdüren Alvaro Negredo, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.


İspanyol basınına konuşan Negredo, La Liga 2'de mücadele eden eski takımı Almeira'ya dönebileceğinin sinyallerini verdi.


"İKİ TARAF İÇİN GÜZEL OLUR"


34 yaşındaki İspanyol forvet, "Gelecekte Almeira'ya geri dönebilirim. Bu iki taraf için de güzel olur. Şu ana kadar görüşmedik ama görüşmeyeceğimiz anlamına gelmez." diye konuştu.


Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Negredo, Almeira'da oynadığı dönemde adından söz ettirmeye başlamıştı.


Birleşik Arap Emirlikleri, Alvaro Negredo, Beşiktaş, Negredo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ülke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdi
Göztepe'nin stadı Türkiye'de bir ilk olacak Kartal Yılmaz'ın 7 yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu Braga mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta 8 oyuncunun bileti kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 19:34:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alvaro Negredo'dan transfer açıklaması!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]