Alvaro Negredo'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'da sürdüren Alvaro Negredo, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.



İspanyol basınına konuşan Negredo, La Liga 2'de mücadele eden eski takımı Almeira'ya dönebileceğinin sinyallerini verdi.



"İKİ TARAF İÇİN GÜZEL OLUR"



34 yaşındaki İspanyol forvet, "Gelecekte Almeira'ya geri dönebilirim. Bu iki taraf için de güzel olur. Şu ana kadar görüşmedik ama görüşmeyeceğimiz anlamına gelmez." diye konuştu.



Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Negredo, Almeira'da oynadığı dönemde adından söz ettirmeye başlamıştı.



