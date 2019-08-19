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Aman Reis Duymasın Filmi

45 dakika önce

Aman Reis Duymasın filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aman Reis Duymasın filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli’nin duymasıdır.


Yönetmen: Onur Tan
Senaryo: Bahadır Özdener
Oyuncular: Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkaleler, Ezgi Esma
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Aman Reis Duymasın
Yapımcı Firma: Sinehane
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 13.12.2019

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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
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