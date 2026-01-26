Amanos Dağları'nda Bayrağa Saygı Yürüyüşü - Son Dakika
Amanos Dağları'nda Bayrağa Saygı Yürüyüşü

26.01.2026 16:19
OSMANİYE'de dağ ve doğa sporcuları, Amanos Dağları'nda Türk bayrağına saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde bir araya gelen 30 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş yaparak Keldaz mevkii eteklerine ulaştı. Kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle ilerleyemeyen ekip, burada aziz şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okunarak yürüyüş sonlandırıldı ve dönüş yoluna geçildi.

Etkinlikte konuşma yapan Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Akbaş, "ODAK olarak 'Bayrağa Saygı' yürüyüşü kapsamında Zorkun'un güneydoğusunda bulunan Daz Zirvesi'ne çıkmayı planlıyorduk. Ancak karın yoğunluğu, zeminin batak ve kar derinliğinin fazla olması nedeniyle zirveye ulaşamadan eteklerden geri dönmek zorunda kaldık. Geçtiğimiz hafta ülkemizde hepimizi derinden üzen olaylar yaşandı. Kendini bilmez bazı kişiler bayrağımıza saygısızlık yaptı. Oysa bayrak bir ülkenin namusu ve şerefidir. Bayrağın yeri gönder, kalbimizdir. Gökyüzünde dalgalandığı müddetçe özgürüz. Bu vatan bizimdir. Bayrak, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesidir. Hiçbir el bu bayrağa uzanamaz. Uzanan eli de oradan alır, yerine koyarız. Aziz şehitlerimizi; bu toprakları kanlarıyla sulayan, canından vazgeçen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

