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Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Güvenlik güçlerinin Amanos Dağları eteklerindeki arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklandığı belirlenen EYP patladı.
Yaralanan 2 asker, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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