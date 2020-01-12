Amanoslar'da "Kapan-2 Operasyonu" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amanoslar'da 'Kapan-2 Operasyonu' başladı - Son Dakika

Amanoslar'da "Kapan-2 Operasyonu" başladı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'ın Amanoslar bölgesinde 585 personelin katılımıyla "Kapan-2 Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'ın Amanoslar bölgesinde 585 personelin katılımıyla "Kapan-2 Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığınca yeni yılla birlikte başlatılan "Kapan" operasyonları çerçevesinde Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vurarak eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamında kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin barınma alanları arasında geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen başlatılan operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel (38 operasyonel tim) görev alıyor. Operasyon çerçevesinde bölücü terör örgütüne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen bir adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi. "Kapan-2 Operasyonu"nda sığınakların etrafında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmalarına devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele harekatının her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türk halkının yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Amanoslar'da Kapan-2 Operasyonu başladı

Amanoslar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu
Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız

Son Dakika Haberleri
17:43 Germencik'te deve güreşi festivali düzenlendi - Son Dakika
17:43 Gaziantep gazeteciler cemiyeti'nden dha'ya 4 ödül - Son Dakika
17:42 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı - Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü sona erdi - Son Dakika
17:41 Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani İran'da (1) - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 17:45:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amanoslar'da "Kapan-2 Operasyonu" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]