Son Dakika Haberleri: Amanoslar'da PKK sığınağı bulundu
Son Dakika Güncel Amanoslar'da PKK sığınağı bulundu

Amanoslar'da PKK sığınağı bulundu

6 saat önce

Osmaniye'nin Amanos kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Amanoslar'da PKK sığınağı bulundu, System.String[]

Osmaniye'nin Amanos kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timlerince Amanoslar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınaklarda toprağa gömülü vaziyette çok miktarda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

(İbrahim İmat/İHA)

Osmaniye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:40 Kaynak: İHA
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