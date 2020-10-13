Amanosların eteğinde ceviz hasadı sürüyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanosların eteklerinde yaklaşık 250 dekar alanda yetiştirilen cevizde hasat devam ediyor.

İslahiye ilçesinde yoğun olarak cevizin yetiştirildiği Koccağız, Kabaklar, Hasanlök, Kayabaşı, İdilli ve Köklü mahallelerinde yaklaşık 20 gün önce başlanan ceviz hasadı sürüyor.

Kilogramı 40 liradan satışa sunulan ve ilçede 250 dekar alanda yetiştirilen cevizden 100 ton rekolte bekleniyor.

Sırık değnekler ve özel makinelerle çırpılarak toplanan yaş cevizler, dış kabuğu soyulduktan sonra güneşte yaklaşık 10 gün kurutuluyor.

Kabaklar Mahallesi'ndeki dededen kalma arazisine TEMA Vakfının desteğiyle 15 yıl önce 300 kök tescilli Şebin cevizi diken Mustafa Erdoğan, hasattan 1,5 ton rekolte beklediğini söyledi.

Mustafa Erdoğan, gazetecilere, yerli olması, kabuk inceliği ve tadıyla diğer cevizlerden ayrılan Şebin cevizinin iç doluluk oranının yüzde 70, yağ oranın yüzde 60'ın üstünde olduğunu ifade ederek, "Her geçen sene verim artıyor. Doğal, organik ve yerli ceviz. Yerli olduğu için rekolteden ziyade kalitesi önemli. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Örnek olur diye düşünüyorum. Yerli ceviz, az ürün veriyor ama yerli cevizi tercih edelim." dedi.

Erdoğan, Amanosların eteğinde doğal kaynak suyu ile suladıkları ürünlerine havanın ve iklimin ayrı lezzet kattığını kaydetti.