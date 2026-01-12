Amasra\'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Bartın'ın Amasra ilçesinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Amasra ilçesi Ahatlar mevkiinde sabah bastıran kar yağışı, hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar ise yolda kayarak seyir edebildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, polis ve jandarma ekipleri ise ana güzergahlarda devriye atıyor. - BARTIN