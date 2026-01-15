Amasra'da Tam Mekanize Kömür Üretimine Başlandı

Haber: Ersen Berk ÇELİK

(BARTIN) - Bartın'ın Amasra ilçesinde yerin 600 metre altında kurulan tam mekanize kazı sistemiyle kömür üretimine başlandı. Batı Karadeniz'de ilk kez uygulanan sistemle klasik üretim yöntemleri terk edilirken, yıllık 1 milyon 200 bin ton kömür üretimi hedefleniyor. HEMA Endüstri AŞ Genel Müdürü Özkan Gökmen, sistemin önce yer üstünde test edildiğini, ardından tüm ekipmanların parça parça yer altına indirilerek montajının tamamlandığını belirtti. Gökmen, yaklaşık altı gündür fiili üretim yapıldığını ve tam mekanize madenciliğin Amasra'da resmen başladığını ifade etti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, yerin 600 metre altında kurulan tam mekanize kazı sistemiyle kömür üretimi başladı. Batı Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez uygulanan sistemle klasik yöntemler terk edilirken, yıllık 1 milyon 200 bin ton üretim hedefleniyor. HEMA Endüstri AŞ tarafından işletilen Amasra B Sahası'nda devreye alınan yüksek teknolojili ve joystickle kontrol edilen ekipmanlar sayesinde üretimin daha güvenli ve verimli yapılacağı belirtildi. Sistemle ilgili olarak basın mensuplarına yönelik yer altında tanıtım gezisi düzenlenerek teknik süreçler hakkında bilgi verildi.

HEMA Endüstri AŞ Genel Müdürü Özkan Gökmen sistemin önce yer üstünde test edildiğini, ardından tüm ekipmanların parça parça yer altına indirilerek montajının tamamlandığını bildirdi. Yaklaşık altı gündür fiili üretim yapıldığını ve tam mekanize madenciliğin Amasra'da resmen başladığını ifade edem Gökmen, performans sürecinin tamamlanmasının ardından üretimin tamamen Türk mühendisleri ve Türk işçileri tarafından sürdürüleceğini söyledi. Halihazırda 574 kişinin çalıştığını belirten Gökmen, üretim kapasitesine paralel olarak istihdamın 850 kişiye çıkarılmasının planlandığını dile getirdi.

Üretim hedeflerinin kademeli olarak artırılacağını vurgulayan Gökmen, ilk aşamada yıllık 1 milyon 200 bin ton kömür üretiminin amaçlandığını, sonraki süreçte bu rakamın 2,5 milyon tona, nihai hedef olarak ise 5 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti. İkinci tam mekanize üretim panosunun kurulumunun da tamamlandığını duyuran Gökmen, beden gücüne dayalı üretimden operatörlük ve teknik uzmanlığın öne çıktığı yeni bir yapıya geçildiğini vurguladı.

Akıllı madencilik uygulamalarına geçildiğini dile getiren Gökmen, yapay zeka destekli sistemlerle kömür ve taşın bant üzerinde yüzde 98 doğruluk oranıyla ayrıştırıldığını belirtti.

Bu yöntemin su kullanılmadan gerçekleştirildiğini ve çevresel etkilerin minimum seviyede tutulduğunu ifade eden Gökmen, Amasra'da termik santral değil, kömür üretimi yapıldığını vurguladı. Bartın'ın köklü bir madencilik kültürüne sahip olduğunu belirten Gökmen, temiz, güvenli ve çevreye duyarlı üretim anlayışıyla istihdam ve ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İş güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu ifade eden Gökmen, toz bastırma sistemleri, taş tozu uygulamaları ve yürüyen tahkimatlarla en üst düzey önlemlerin alındığını kaydetti ve amaçlarının kazasız ve sorunsuz bir üretim süreci yürütmek olduğunu sözlerine ekledi.