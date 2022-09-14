AMASRA'YA İKİNCİ KEZ KRUVAZİYER GELDİ

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'daki yolcu limanının tamamlanmasıyla aynı kruvaziyer ikinci kez geldi. Rus turistler, Amasra ile Safranbolu'yu gezecek.

Rusya'dan denize açılan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak 3 Ağustos tarihinde Amasra limanına gelmişti. 4 gün önce yeni yolcularıyla denize açılan aynı kruvaziyer, ilk olarak İstanbul'a gitti. Rus turistler 2 gün boyunca İstanbul'u gezdi. 779 yolcu ve 420 personeli bulunan kruvaziyer bu sabah saatlerinde ise Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan 11 katlı kruvaziyerdeki turistler, işlemlerin tamamlanmasının ardından gemiden iniş yaptı. Rus turistler Amasra şehir merkezi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Safranbolu'yu gezecek. Gemi akşam saatlerinde limandan ayrılarak, Sinop ve Trabzon'a geçecek. Kruvaziyerin 29 Ekim'e kadar 5 kez daha tur düzenleyeceği öğrenildi.