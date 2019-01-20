Son Dakika Haberleri: Amasya - AK Parti'li Şahin Chp, Yalan, İftira ve Hakareti Kurumsallaştırdı

Amasya - AK Parti'li Şahin Chp, Yalan, İftira ve Hakareti Kurumsallaştırdı

1 saat önce

Ak Parti'li Şahin CHP, yalan, iftira ve hakareti kurumsallaştırdıAK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP kurduğu fonla birlikte artık kendi siyasetinde yalanı, iftirayı ve hakareti kurumsallaştırmış oldu.

Amasya - AK Parti'li Şahin Chp, Yalan, İftira ve Hakareti Kurumsallaştırdı, System.String[]
Ak Parti'li Şahin CHP, yalan, iftira ve hakareti kurumsallaştırdı

AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP kurduğu fonla birlikte artık kendi siyasetinde yalanı, iftirayı ve hakareti kurumsallaştırmış oldu. Böyle bir anlayıştan bu ülkeye bir fayda gelir mi Gelmez dedi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından Hamit Kaplan Spor Salonu'nda il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP'nin siyasi tarihe kara bir leke olarak geçecek bir uygulamaya imza attığını söyleyen Şahin, Partide iftira ve hakaret fonu kurdu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksız, hukuksuz, ithamlarına, hakaretlerine, iftiralarına adeta destek olmak amacıyla bunları fonlamak amacıyla milletvekilleri ödeme yapmakla mükellef kılındı. CHP kurulan bu fonla birlikte artık kendi siyasetinde yalanı, iftirayı ve hakareti kurumsallaştırmış oldu. Böyle bir anlayıştan bu ülkeye bir fayda gelir mi Gelmez. Bu anlayışın ne kendilerine ne kendi partilerine ne ülkemize ne de milletimize asla hiçbir faydası dokunmayacaktır dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:52 Kaynak: DHA

Amasya, Fatih Şahin, Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem

İkinci Gol Geldi! Trabzonspor, Medipol Başakşehir Karşısında Umreye Giderken Çantasında 3 Kilo 600 Gram Altınla Yakalanan İş Adamı İçin Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 20:07:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya - AK Parti'li Şahin Chp, Yalan, İftira ve Hakareti Kurumsallaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]