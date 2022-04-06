Amasya Belediye Başkanı Sarı, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı, mesajında, ülkenin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olarak kurulduğunu belirtti.

Milli Mücadele'nin başlangıcından günümüze kadar milletin haber alma hakkını en tarafsız, objektif ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlayan AA'nın, dünyanın en donanımlı, saygın ve başarılı ajanslarından biri olarak adından her daim söz ettirdiğini vurgulayan Sarı, "Gazi Paşa'nın talimatıyla kurulan, milli haber ajansımız Anadolu Ajansı 102 yıldır, ülkemizin sesi, kulağı olmaya devam ediyor. Anadolu Ajansımızın 102'inci yaşını kutluyor, bütün çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.