Amasya'da Bağ Evinde Yangın

AMASYA'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Şeyhcui Mahallesi Yuvacık mevkisinde meydana geldi. Ş.S.'ye ait bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kimsenin bulunmadığı evdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.