Amasya'da Boğa Besiciye Saldırdı
Amasya'da Boğa Besiciye Saldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
12.12.2025 16:13
Haberin Videosunu İzleyin
Amasya\'da Boğa Besiciye Saldırdı
Haber Videosu

Amasya'da bir çiftlikte boğanın saldırısı sonucu besici yere serildi. O anlar kamerada.

Amasya'da bir çiftlikte besici üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi. O anlar kameraya yansıdı.

BOĞA TEK BİR HAMLEYLE YERE SERDİ

Amasya'nın Suluova ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte besiciler hayvanları bir araya toplamaya çalışıyordu. O sırada yön değiştiren bir boğa zıplayarak boynuzuyla besiciye vurdu. Aldığı şiddetli darbeyle kendisini yerde bulan besici bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Besicinin ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Suluova, Amasya, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Amasya'da Boğa Besiciye Saldırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Amasya'da Boğa Besiciye Saldırdı - Son Dakika
