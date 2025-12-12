Amasya'da bir çiftlikte besici üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi. O anlar kameraya yansıdı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte besiciler hayvanları bir araya toplamaya çalışıyordu. O sırada yön değiştiren bir boğa zıplayarak boynuzuyla besiciye vurdu. Aldığı şiddetli darbeyle kendisini yerde bulan besici bir anda neye uğradığını şaşırdı.
Besicinin ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3-sayfa › Amasya'da Boğa Besiciye Saldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?