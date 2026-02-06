Amasya\'da Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

AMASYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçuna ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda 5 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmaların ardından 3 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 4 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.