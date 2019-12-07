Son Dakika Haberleri: Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı
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Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı

6 saat önce

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Elmas Merve Sarı (18) idaresindeki 19 BM 675 plakalı hafif ticari araç, Fimar mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hacer (47), Yasemin (15) ve Selçuk Sarı (13), Zeynep Gerz (2) ile Esma (42) ve Nisanur Bulut (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler, Değerli Taş, Merve Sarı, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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