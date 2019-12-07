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Amasya'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı
6 saat önce
Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Elmas Merve Sarı (18) idaresindeki 19 BM 675 plakalı hafif ticari araç, Fimar mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Hacer (47), Yasemin (15) ve Selçuk Sarı (13), Zeynep Gerz (2) ile Esma (42) ve Nisanur Bulut (8) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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