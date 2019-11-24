Amasya'da kaçak avcılara para cezası

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kaçak av yaptıkları öne sürülen 4 kişiye 8 bin 198 lira ceza kesildi.

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı otlu kilise mevkisinde devriye faaliyetleri esnasında kaçak av yapan 4 kişiyi yakalayarak Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.

Yakalanan, 4 kişiye DKMP görevlilerince izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle toplam 8 bin 198 lira idari para cezası uygulandı, avda kullanılan 2 av tüfeğine ve otomobile el konuldu.