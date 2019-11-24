Amasya'da kaçak avcılara para cezası
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kaçak av yaptıkları öne sürülen 4 kişiye 8 bin 198 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kaçak av yaptıkları öne sürülen 4 kişiye 8 bin 198 lira ceza kesildi.
Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı otlu kilise mevkisinde devriye faaliyetleri esnasında kaçak av yapan 4 kişiyi yakalayarak Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.
Yakalanan, 4 kişiye DKMP görevlilerince izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle toplam 8 bin 198 lira idari para cezası uygulandı, avda kullanılan 2 av tüfeğine ve otomobile el konuldu.
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