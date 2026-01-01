Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz? - Son Dakika
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?

Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
01.01.2026 14:29
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
Amasya'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapanırken, yollar ve kaldırımlar beyaza büründü. Şehirdeki durumu videoya alan bir grup öğrenci, Amasya Valisi Önder Bakan'dan okulların tatil edilmesi talebinde bulundu. Videoda "Vali Amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz. Etmezsen de Yavuz Selim Ortaokulu'na kar topu oynamaya gelir misin" ifadeleri yer aldı.

Amasya'da özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yollar ve kaldırımlar beyaza büründü, 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

VALİYE SESLENDİLER

Bir grup öğrenci, cep telefonlarıyla çektikleri videolarla Amasya Valisi Önder Bakan'dan okulların tatil edilmesi talebinde bulundu.

Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?

"YARIN OKULLARI TATİL EDER MİSİNİZ?"

Öğrencilerin videosunda, "Vali Amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz. Etmezsen de Yavuz Selim Ortaokulu'na kar topu oynamaya gelir misin" ifadeleri yer aldı. Video sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz? - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • 220198 220198:
    izmirde.97 de okula basladim kardan dolayi okullarin tatil oldugunu hatirlamiyorum yada en fazla 1-2 defadir sanslisiniz keyfini cikarin 7 0 Yanıtla
