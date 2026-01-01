Amasya'da özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yollar ve kaldırımlar beyaza büründü, 180 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bir grup öğrenci, cep telefonlarıyla çektikleri videolarla Amasya Valisi Önder Bakan'dan okulların tatil edilmesi talebinde bulundu.
Öğrencilerin videosunda, "Vali Amca lapa lapa kar yağıyor. Yarın okulları tatil eder misiniz? Biz tatil istiyoruz. Etmezsen de Yavuz Selim Ortaokulu'na kar topu oynamaya gelir misin" ifadeleri yer aldı. Video sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Son Dakika › Güncel › Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz? - Son Dakika
