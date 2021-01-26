Amasya'da karantina ihlali yapan kişi pazarda yakalandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için evinde karantinada bulunması gereken kişi, pazara girerken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan pazarda HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, pazara girmek isteyen M.E'nin Kovid-19 temaslısı olduğu için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulanan M.E, Amasya Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.