Amasya'da Kurşunlama Olayına 2 Tutuklama

Amasya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir kafeye 3 ay önce silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılması için soruşturmayı çok yönlü sürdürdü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 suçtan aranan F.R.Ş. ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 suçtan aranan T.C.A. yakalandı.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 36 tabanca fişeği ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.R.Ş. ve T.C.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli ise daha önce gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Öte yandan iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin güvenlik kamerası ile zanlıların yakalanmasına dair görüntüler, basınla paylaşıldı.