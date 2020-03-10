Amasya'da minibüs kazası: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Amasya'da minibüsün yağmur suyu kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45'te İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tokat istikametinden Amasya'ya doğru seyir halinde olan İbrahim Balçık (46) yönetimindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Kazada Ayşe Demir (80) olay yerinde, Necmettin Demir (86) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada sürücü İbrahim Balçık, Sevgi Balçık (34), Yiğit Balçık (14), Filiz Balçık (12), Sare Demir (59), Güner Demir (31) ve Osman Demir (35) yaralandı. Yaralıların Amasya Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ali Özkan/İHA)