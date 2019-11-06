Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
7 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:14 Kaynak: AA
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Emre Kavi (24) idaresindeki 05 HN 295 plakalı otomobil, Kum mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Bak (69) yönetimindeki 58 SE 313 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı, zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?