Son Dakika Haberleri: Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Emre Kavi (24) idaresindeki 05 HN 295 plakalı otomobil, Kum mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Bak (69) yönetimindeki 58 SE 313 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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