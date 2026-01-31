Amasya\'da Otomobil Valilik Duvarına Çarptı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Ferhat Tüneli Valilik çıkışında meydana geldi. Tünel çıkışında hızlı olduğu değerlendirilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu valilik binasının duvarına çarptı. Sürücü yara almazken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
