Amasya'da TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kapsamında Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Amasya'da TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kapsamında Kura Çekimi Yapıldı

Amasya\'da TOKİ\'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kapsamında Kura Çekimi Yapıldı
22.01.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi dahilinde yapılan kura çekiminde 2 bin 601 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Törende konuşan yetkililer, projenin dar gelirli vatandaşlar için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Amasya'da TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2 bin 601 sosyal konutun kura çekimi yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan projenin Amasya etabında kuralar çekildi. Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi'nde geçekleşen törene katılan vatandaşlar noter eşliğinde gerçekleşen kura çekimini heyecanla takip etti. 22 bin 80 başvurunun yapıldığı ilde 2 bin 601 hak sahibi belirlendi.

"Dar gelirli vatandaşlarımız için muazzam bir adım"

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, "Bu proje dar gelirli vatandaşlarımızın uygun şartlarda evsahibi olmalarını sağlayacak muazzam bir adımdır" dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan da, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına sahip olacağı projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum'a teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Amasya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya'da TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kapsamında Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:44:54. #7.11#
SON DAKİKA: Amasya'da TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kapsamında Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.