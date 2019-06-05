Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı
19 dakika önce
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağında İlhami Çolak
(35) idaresindeki 05 AH 313 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Gencehan Öztürk (34) idaresindeki 06 AF 6747 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Mustafa Çolak
(2) ve Tuba Nur
Çolak (5) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AMASYA
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