Amasya\'da Trafik Kazası: Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Amasya'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Kadının yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Suluova ilçesinde Yeni Mahalle'de yolun karşısına geçmeye çalışan Z.G.'ye (65) otomobil çarptı. Savrulan kadının yardımına aracın sürücüsü yetişti. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Z.G. adlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
