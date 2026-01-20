Amasya\'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

AMASYA'da 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Yağmur köyünde saat 16.00 sıralarında H.H.,'ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
