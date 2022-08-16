Amasya'da yol ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - Son Dakika
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Amasya'da yol ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı

16.08.2022 13:38
Amasya'da yol ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı

Amasya'da yolun ortasında kalan kaplumbağaya polis ekipleri yardım etti.

Amasya'da yolun ortasında kalan kaplumbağaya polis ekipleri yardım etti.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Taşova uygulama noktası yakınında bir kaplumbağanın yol ortasında kaldığı bilgisini aldı.

Kaplumbağanın yanına giden ekipler, trafiği durdurdu. Komiser Aykut Yerevur, kaplumbağayı eliyle alıp yol kenarına bıraktı.

Komiser Yerevur, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın yol ortasında kaplumbağa bulunduğu ve ezilmek üzere olduğu ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "Kaplumbağayı kenara aldıktan sonra su verdik ve doğal ortamına koyduk. Bizim görevimiz insanları korumak olduğu kadar hayvanları da korumak. Görevimizi ifa etmenin vermiş olduğu huzurla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Ekipler, daha sonra bölgede devriye görevlerine devam etti.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da yol ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da yol ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı - Son Dakika
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