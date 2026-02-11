Amasya Merzifon Havalimanı\'nda 14 bin 549 Yolcu

Amasya Merzifon Havalimanı'nda ocak ayında 14 bin 549 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın ocak ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre ocak ayında iç hatlarda 11 bin 90, dış hatlarda 3 bin 459 olmak üzere toplam 14 bin 549 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 81, dış hatlarda 21, yük trafiği ise 170 ton olarak gerçekleşti.