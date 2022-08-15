Amasya'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Samsun- Çorum kara yolunun Çeltek mevkisinde, kaygan zeminde bir otomobilin kontrolünü kaybetmesi üzerine, 2 hafif ticari araç ve 4 otomobil çarpıştı.
Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikametinde araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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