Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Saatcı, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, Havza Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanlığına adaylığını açıklayan Saatcı, Havza Muhtarları Derneğini ziyaret ederek, fabrika olarak yapılan çalışmalar hakkında dernek başkanı Ahmet Çavdar ve muhtarlara bilgi verdi.

Saatcı, Amasya Şeker Fabrikasının ve kooperatifin bölge için önemli bir katma değer olduğunu vurgulayarak, "Yönetim kurulu üyelerimiz ile S.S. Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifini ve Amasya Şeker Fabrikası AŞ'yi eski günlerine getirebilmek ve daha ileriye götürebilmek için çalışmaktayız. Önümüzdeki günlerde yapılacak S.S. Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanlığına aday oldum. Yanımda Havzanın sevilen ve ileri gelen iş insanlarından Veli Kurt kardeşimiz var. Bu kooperatif ve fabrika sizlerin. Sizin olana sahip çıkın." dedi.

Çavdar da ziyaretinden ötürü Saatcı'ya teşekkür ederek, "Her iki kurumumuz da bölge için önemli. İnşallah kooperatifimiz ve fabrikamızı daha iyi yerlerde görürüz. Bunun olması demek, bölge halkımızın kazanması demek." ifadesini kullandı.