Amasya Valisi Masatlı Suluova ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Masatlı, hükümet konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakam Kanyılmaz'ı makamında ziyaret eden Masatlı, geçen haftalarda Ardahan Valiliğinden Amasya Valiliğine atandığını anımsattı.



Amasya'ya tayin olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Masatlı, Kanyılmaz'dan Merzifon'un ile ilgili bilgi aldı.



Üçok'u da makamında ziyaret eden Masatlı, vatandaşlara sunulan hizmetler ve uygulanan projeler konusunda bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.



Masatlı, daha sonra köy ve mahalle muhtarlarıyla Belediye Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.