Amasya Valisi Varol Merzifon ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya Valisi Varol Merzifon ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Amasya Valisi Varol Merzifon ilçesini ziyaret etti

7 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Varol Merzifon ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Varol, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çalışmaları devam eden fabrikaların altyapı çalışmalarını inceledi.

Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzifon OSB'nin yükselen, gelişen organize sanayi bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Girişimcilerin Türkiye'nin geleceğine güvenerek yatırımlarını fiili olarak gerçekleştirmeye başladıklarını anlatan Varol, her geçen gün bu yatırımların yükseldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Varol, daha sonra OSB yeni hizmet binası, yapımı tamamlanan kız Kur'an kursu ve fidanlığı ziyaret ederek, Kaymakam Gürkan Demirkale'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Varol, Merzifon'da faaliyet gösteren Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde ve halk eğitim merkezinde kurslar aracılığıyla üretilen el sanatları ürünlerinin satışına yönelik düzenlenen toplantıya katıldı.

Şehit ailelerine de ziyaret gerçekleştiren Varol, Merzifon-Samsun-Amasya güzergahında polis uygulama noktası oluşturulması düşünülen alanda inceleme de gerçekleştirdi.

Varol'a ziyaretlerinde Kaymakam Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve diğer yetkililer eşlik etti.

Osman Varol, Merzifon, Amasya, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti
Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
18:59 Sivas'ta yoğun sis (2) - Son Dakika
18:58 Karabük minibüs, bahçe duvarına çarptı 2 yolcu yaralı - Son Dakika
18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti - Son Dakika
18:54 Muğla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - Son Dakika
18:54 Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:00:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya Valisi Varol Merzifon ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]