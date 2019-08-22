Son Dakika Haberleri: Amazon ormanlarından yükselen dumanlar Sao Paulo şehrini karanlığa bürüdü
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Amazon ormanlarından yükselen dumanlar Sao Paulo şehrini karanlığa bürüdü

1 saat önce

Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle Brezilya’nın Sao Paulo kenti, soğuk havanın da etkisiyle dumanlar altında kaldı.

Amazon ormanlarından yükselen dumanlar Sao Paulo şehrini karanlığa bürüdü, System.String[]

Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle Brezilya'nın en büyük şehirlerinden Sao Paulo, soğuk havanın da etkisiyle duman altında kaldı. Orman yangınlarından çıkan dumanlar Sao Paulo üzerinde bir duman kütlesi oluşturdu ve şehir gün ortasında adeta gece karanlığına büründü.


Dünya Meteoroloji Örgütü sosyal medya üzerinden, dumanların Atlantik kıyılarına ve Sao Paulo'ya ulaştığını gösteren AB Yeryüzü Gözlem Programı olan Copernicus uydusunun görüntülerini paylaştı.

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Sao Paulo, Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:15 
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