Amazon, Yüzüklerin Efendisi Serisinin Yayın Tarihi Açıklandı. İşte İlk Fotoğraf - Son Dakika

Sinema tarihinin efsaneleşmiş olan serilerden olan Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelişmeler son zamanlarda fazlasıyla yakından takip ediliyor. Bunun nedeniyse serinin bir dizi olarak yeniden karşımıza çıkacak olması. Amazon bünyesinde çıkış yapacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisi, dünya çapındaki hayranları tarafından merakla bekleniyor.

İlk kez 2017 yılında duyurulan dizi hakkında bugüne kadar 1 milyar doları bulan bütçesi dışında pek az şey duyduk. Fakat bugün Amazon, dizinin yayınlanacağı tarihi açıkladı. Yeni Zelanda'da çekimleri yapılan dizi, bugün paylaşılan duyuruya göre 2 Eylül 2022 tarihinde izleyicileriyle buluşacak.

Amazon'un tek sürprizi tarihle sınırlı değildi.

Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk görselde paylaşıldı:

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

30,000'den fazla twitter kullanıcısının gönderiyi 30 dakika gibi kısa bir sürede beğenmesinden öyle anlaşılıyor ki, hayranlar diziye oldukça hazır. Amazon görseli açıklamadı ancak hayranlar serinin Valinor'da geçeceğini çabucak tahmin ettiler.

Seri, Lord Of The Rigns ve Hobbi'ten binlerce yıl önce geçiyor, bilinen kitap ve filmlerinin bir tür ön kitabı olarak düşünülebilir.