Amazonlar'da ormansızlaşma sürüyor

Söz verilen tüm resmi taahhütlere rağmen Brezilya, Amazonları ormansızlaştırmaya devam ediyor. İngiliz Oxford ve Lancaster Üniversitesilerinden bir grup bilim adamı tarafından yapılan araştırmaya göre Amazon yağmur ormanları, hükümetin ormansızlaşmaya karşı tedbirler vaat etmesine rağmen, Brezilya'nın pek çok bölgesinde devam ediyor.



İngiliz Oxford ve Lancaster Üniversitesilerinin bilim adamları tarafından oluşturulan ekibin araştırmaları konusunda bir açıklama yapan bilim insanı Erika Berenguer, "ormansızlaşma devam ediyor. Şu an Amazon'dayım. 10 yıldır çalıştığım bu bölgenin, daha önce hiç bu kadar ağaçsız kaldığını görmemiştim" ifadelerini kullandı.



Amazon'da çalışmalar yapan Berenguer ve ekibi, "Bu yıl ormansızlaştırılan alanlar, toprağı temizlemek ve gelecek yıl ekime hazırlamak için yakılıyor. Bunun duracağını ön göremiyorum. Güçlü hükümet önlemleri alınmadan ormansızlaşmada bir düşüş olmayacak. Yasa dışı ormansızlaştırmaya karşı eylemde bulunacaklarını söylediler. Ancak ne anlama geldiği konusunda net olmadılar. Ne olduklarını bilmiyoruz. Ne zaman alınacağını bilmiyoruz. Sadece rüzgarın alıp götürdüğü şeklinde açıklamalar var" dedi.



Global Değişim Biyolojisi Enstitüsü tarafından yayımlanan son rapora göre, son aylarda Brezilya Amazonlarında meydana gelen yangınların sebebi açık değil. Ancak ormanların bitki örtüsü olan ağaçların kesilmesi, daha önce ormansızlaştırılmış alanların tarıma açılması ve yanan topraklarda ağaç dikimlerinin yapılmaması dikkat çekiyor.



18 Kasım'da yayınlanan Özel Araştırmalar Enstitüsü'nün (Inpe) verilerine göre ise Ağustos 2018 ile Temmuz 2019 arasında Amazonlardaki ormansızlaşma, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında büyüdü. Bu artış, 9 bin 762 kilometrekare ormanın tahrip edilmesi anlamına geliyor. Önceki aynı dönemde kaybedilen 7 bin 536 kilometrekare ile karşılaştırıldığında, 11 yılın en yüksek rakamı olarak ortaya çıkıyor.



Di Caprio'ya ağır suçlama



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro birkaç gün önce yanan ormanlar için çevre sivil toplum kuruluşlarını suçladı. Bolsonaro, yangınların Oscar ödüllü aktör Leonardo DiCaprio ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Amerikalı aktör ve aktivistin bağışlar toplayarak ormanları yakanları maddi anlamda teşvik ettiğini gündeme getiren Bolsonaro katıldığı canlı yayında; "Leonardo DiCaprio harika bir adam, değil mi? Amazonların yakılması için para veriyor" ifadelerini kullandı.



Gönüllü 4 itfaiyeci göz altına alındı



Geçen hafta bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışan 4 itfaiyeci göz altına alındı. Amazonların Alter do Chao'daki bölümünde yangın çıkarmakla itham edildiler. Polis baskın düzenlediği evlerde tutuklanan itfaiyecileri suçlamak için telsiz konuşma kayıtları ve birde video görüntüsünü delil olarak sundu. Ancak itfaiyeciler çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçsuz oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldılar. - RIO DE JANEIRO