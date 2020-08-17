Amber Heard İstanbul'a aşık oldu

OYUNCU Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, tatil için geldiği Bodrum'dan sonra rotasını İstanbul'a çevirdi. Ünlü oyuncu, başına eşarp takarak tarihi yarımadayı gezip cami ziyaretinde bulundu. Eminönü, Sultanahmet, Beyazıt turu yapan Heard, İstanbul'u çok beğendiğini dile getirdi. Oyuncu, "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" dedi. Ünlü oyuncu, seyahatine ilişkin detayları da sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından birçok beğeni geldi.

Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlendikten iki yıl sonra şiddet ve ihanet iddialarıyla yollarını ayırmıştı. Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava açmıştı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirmişti. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçlamıştı. Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da kalan Heard, daha sonra da Türkiye'ye geldi.