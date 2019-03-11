Ambulans Helikopter Beyin Ödemi Oluşan Kişi İçin Havalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beyin ödemi oluşan kişi, ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde beyin ödemi oluşan kişi, ambulans helikopter ile kent merkezine sevk edildi.
Malatya- Kayseri
kara yolunun Akçadağ
ilçesi Kozluca
Mahallesi mevkisinde 7 Mart'ta baba ve oğlunun öldüğü trafik kazasında yara almadan kurtulan İhsan Kılıç
(55), Elbistan ilçesindeki evinde rahatsızlanınca 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan tedavide Kılıç'ın beyninde ödem tespit edildi.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kılıç, hayati tehlikesi nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:08 Kaynak: AA
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