Ambulans Helikopter Kalçası Kırılan Hasta İçin Havalandı
1 saat önce
Zonguldak'ta düşme sonucu kalçası kırılan 72 yaşındaki hasta, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Zonguldak
'ta düşme sonucu kalçası kırılan 72 yaşındaki hasta, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara
'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, evde düşme sonucu kalçası kırılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Rasi Gezer'in Ankara'ya nakledilmesine karar verildi.
Bunun üzerine tedavi gördüğü hastaneden alınarak Kozlu
Şehir Stadyumu'na getirilen Rasi Gezer, ambulans helikopterle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:58 Kaynak: AA
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