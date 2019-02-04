Ambulans Helikopter Kalçası Kırılan Hasta İçin Havalandı

Zonguldak
'ta düşme sonucu kalçasında kırık bulunan 72 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle Ankara
'ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, evde düşme sonucu kalçasını kıran Rasi Gezer, dün Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilmesine karar verilen Gezer için Sağlık Bakanlığı
'ndan ambulans helikopter istendi.
Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle helikopterin Kozlu
Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı. Sağlık ekiplerince stada getirilen Gezer, sağlık ekibi tarafından sedyeyle helikoptere taşındı.
Gezer, ambulans helikopterle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.