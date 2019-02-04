Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Kalçası Kırılan Hasta İçin Havalandı

Ambulans Helikopter Kalçası Kırılan Hasta İçin Havalandı

19 dakika önce

Zonguldak'ta düşme sonucu kalçasında kırık bulunan 72 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Zonguldak'ta düşme sonucu kalçasında kırık bulunan 72 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, evde düşme sonucu kalçasını kıran Rasi Gezer, dün Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilmesine karar verilen Gezer için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.

Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle helikopterin Kozlu Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı. Sağlık ekiplerince stada getirilen Gezer, sağlık ekibi tarafından sedyeyle helikoptere taşındı.

Gezer, ambulans helikopterle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:58 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Zonguldak, Ankara, Güncel
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