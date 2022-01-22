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Ambulans helikopterle kurtarılan anne ve bebeği hayata tutundu - Son Dakika

Ambulans helikopterle kurtarılan anne ve bebeği hayata tutundu

22.01.2022 12:29
Ambulans helikopterle kurtarılan anne ve bebeği hayata tutundu

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı Gaziantep-Nurdağı karayolundan AFAD'ın amfibik aracıyla ulaştığı İslahiye ilçesinde sezaryene alınan ve gebelik zehirlenmesi nedeniyle ambulans helikopterle il merkezine getirilen anne ve bebeği sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı Gaziantep- Nurdağı karayolundan AFAD'ın amfibik aracıyla ulaştığı İslahiye ilçesinde sezaryene alınan ve gebelik zehirlenmesi nedeniyle ambulans helikopterle il merkezine getirilen anne ve bebeği sağlığına kavuştu.

Nurdağı ilçesinde yaşayan Suriye asıllı 36 haftalık hamile İmen Said (30), 19 Ocak'ta doğum sürecinin yaklaşması nedeniyle il merkezine getirilmek istendi. Bu sırada yoğun kar yağışının etkili olduğu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan İmen'in doğum sancısı başladı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD'ın amfibik aracıyla İmen, İslahiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak sezaryene alındı. Gebelik zehirlenmesi geçiren, hem kendisinin hem de bebeğinin hayati tehlikesi bulunan İmen Said, ambulans helikopterle il merkezindeki Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Hem anne hem de bebek buradaki 2 günlük tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak sağlığına kavuştu.

Genç anne, kurtarıldıktan sonra bilincini kaybettiğini ve geçen süreyi hatırlamadığını söyledi. Katkısı bulunan herkese teşekkür eden İmen Said, "Çocuğum ve benim sağlık durumum iyi olduğu için çok mutluyum. Devletimize, doktorlarımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, riskli gebeliği olan hastanın kabulünün yapıldığını, gerekli müdahale ve tedaviler sonucunda hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan ise acil sezaryenin ardından hastanın hastanelerine geldiğinde gebelik zehirlenmesi nedeniyle beyin ödemi, bilinç bulanıklığı ve nefes almakta zorlandığını belirtti. Bu durumun çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydoğan, "İlk müdahalesi yerinde ve zamanında yapılmıştı. Sonrasında biz 2 günlük yoğun bir tedavi yaptık. Kadın doğum ve genel cerrahi ekibimiz destek oldu. Şu aşamada hastamızın bilinci açıldı, karaciğer enzimleri düzeldi. Hastamızın solunum sayısı normal olup kanama eğilimi bulunmamaktadır. Annemizi servise almayı ve çocuğunu görmeye uygun görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Neonatoloji Uzmanı Dr. Mahir Ceylan da Said'in zor şartlarda doğum yaptığını ve hastaneye gelmeden önce anne ve çocuğu için her şeyi hazırladıklarını dile getirdi. Bebeği ilk olarak solunum cihazına bağladıklarını anlatan Dr. Ceylan, şunları kaydetti:

"Solunum cihazından şu an çıkarıldı, bu durum oldukça sevindiricidir. Gereken antibiyotik ve destekleri alıyor. Geldiğine göre toparlanma aşamasında, bundan sonrasında da daha iyi olacağını düşünüyorum. Gebe zehirlenmesi sonrası anne ve bebekte önemli problemler olabiliyor. Bizler soğutma tedavisiyle hastalarımızın yaşam beklentisini ileriye dönük olarak nörolojik problemlerini azaltmayı hedefliyoruz. Doğum sonrası tedavi geç kalınsaydı büyük ihtimalle hastalarımızın ölüm riski çok fazla olacaktı. ya da hasta hayatta kalmış olsaydı ileriye dönük kalıcı hasarlarla problemlerle karşılaşacaktı."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elçin Aydın da anne ve çocuğun ilk geldiklerine göre gayet iyi olduğunu ve servise alarak tedavilerini sürdüreceklerini anlattı. - GAZİANTEP

Ambulans helikopterle kurtarılan anne ve bebeği hayata tutundu
Ambulans helikopterle kurtarılan anne ve bebeği hayata tutundu
Ambulans helikopterle kurtarılan anne ve bebeği hayata tutundu

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Gaziantep, Ambulans, Gebelik, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans helikopterle kurtarılan anne ve bebeği hayata tutundu - Son Dakika


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