Ambulans Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı
19 dakika önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, ambulans şoförü Bilal Ergün'ü öldürerek, polise teslim olan Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde, ambulans şoförü Bilal Ergün
'ü öldürerek, polise teslim olan Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edremit ilçesi Akçay
Mahallesi'nde, Çarşamba
akşamı saat 19.00'da gerçekleşen olayda Burak O. (29) Edremit 112 Acil Servis
ekibinde ambulans şoförü olarak çalışan Bilal Ergün'ü tabancayla başından vurarak öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye
Cezaevi'ne gönderildi. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:19 Kaynak: DHA
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