Son Dakika Haberleri: Ambulans Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı

Ambulans Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı

19 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, ambulans şoförü Bilal Ergün'ü öldürerek, polise teslim olan Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ambulans Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, ambulans şoförü Bilal Ergün'ü öldürerek, polise teslim olan Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde, Çarşamba akşamı saat 19.00'da gerçekleşen olayda Burak O. (29) Edremit 112 Acil Servis ekibinde ambulans şoförü olarak çalışan Bilal Ergün'ü tabancayla başından vurarak öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Burak O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:19 Kaynak: DHA

Balıkesir, Bilal Ergün, Edremit, Güncel
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