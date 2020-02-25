Ambulans tipide mahsur kaldı - Son Dakika

Ambulans tipide mahsur kaldı
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Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle yolda kalan ambulans 112 sağlık görevlilerince kendi imkanlarıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle yolda kalan ambulans 112 sağlık görevlilerince kendi imkanlarıyla kurtarıldı.
Tekman ilçesine bağlı Yumaklı mahallesi Yemişli mezrasına hasta kurtarmaya giden ambulans yolda mahsur kaldı. Gece yarısında etkili olan fırtına nedeni ile görüş mesafesinin düşmesi sonucu ambulans şarampole kaydı. Yoğun uğraşlar sonucu ambulansı yola çıkaran ekip hastaya müdahale etmek için yeniden köyün yolunu tuttu. - ERZURUM
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