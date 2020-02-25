Ambulans tipide mahsur kaldı - Son Dakika
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Ambulans tipide mahsur kaldı

6 saat önce

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle yolda kalan ambulans 112 sağlık görevlilerince kendi imkanlarıyla kurtarıldı.

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Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle yolda kalan ambulans 112 sağlık görevlilerince kendi imkanlarıyla kurtarıldı.


Tekman ilçesine bağlı Yumaklı mahallesi Yemişli mezrasına hasta kurtarmaya giden ambulans yolda mahsur kaldı. Gece yarısında etkili olan fırtına nedeni ile görüş mesafesinin düşmesi sonucu ambulans şarampole kaydı. Yoğun uğraşlar sonucu ambulansı yola çıkaran ekip hastaya müdahale etmek için yeniden köyün yolunu tuttu. - ERZURUM

Erzurum, Tekman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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